Benko-Stiftung will das noble Stüblergut verkaufen

Wer bricht die Tresortüren auf?

Im Frühjahr 2025 hatte dann die Ingbe-Stiftung, die nach der Mutter benannt ist und als Bunker der Benkos in Liechtenstein gilt, 360 Kilogramm Gold für rund 30 Millionen Euro zu Geld gemacht. Der Liquiditätsbedarf von Benko und seinem Umfeld ist offenbar gewaltig. Kein Wunder: Seit Beginn des Signa-Konkurs-Tsunamis versucht ein Heer an Kriminalisten, Staatsanwälten und Masseverwaltern die Tresortüren der Benko-Stiftungen, hinter denen der Pleitier hunderte Millionen vor seinen Gläubigern in Sicherheit gebracht zu haben hofft, aufzubrechen. Die Abwehr der zahlreichen Klagen ist mit hohem Kostenaufwand verbunden. Auch Goldbarren und Eigenjagden werden wohl deshalb rechtzeitig zu flüssigem Geld gemacht.