Rapid: Nach Aufstieg führt Stöger neues Ritual ein

„Ich bin mit dem Großteil des Spiels zufrieden“

Die Grün-Weißen zeigten sich bei seinem Heimspiel-Debüt in Hütteldorf gegen den montenegrinischen Cupsieger vor allem in der Offensive deutlich verbessert. Der gezeigte Teamgeist, das verbesserte Passspiel sowie das große Chancenplus – u.a. fünf Aluminiumtreffer in den ersten 27 Minuten – stimmten Stöger vor dem Duell gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zuversichtlich. „Ich bin mit dem Großteil des Spiels zufrieden, das Ergebnis passt auch. Die beiden Gegentore waren zwei Standardsituationen, da können wir auch etwas tun“, erklärte der 59-Jährige.