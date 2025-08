Meistertrainer geben sich die Klinke in die Hand

Eigentlich dachte man, bei Basketball-Meister Oberwart wäre für die neue Saison in Sachen Trainer alles auf Schiene. Matthew Otten, unter dessen Ägide die Gunners 2025 den Meistertitel abräumten, hatte ja einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Doch dann trat der 43-Jährige mit dem Wunsch an die Vereinsführung heran, nach England zu wechseln. Die Lösung? Horst Leitner kehrt zurück – in Doppelrolle!