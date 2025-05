„Soll mit Regenbogenfahne in Gaza demonstrieren“

Harsche Kritik an dem Wiener kommt jetzt auch von der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz. Es sei bedauerlich, dass der junge Sänger die erste Gelegenheit nutze, um gegen den Staat Israel aufzutreten, betont Präsident Elie Rosen. Damit falle er israelischen Künstlerkollegen in den Rücken und biedere sich dem Mainstream an.