Neues Ziel: Weniger Regeln für Mittelständler

„Der Ansatz, Bürokratie abzubauen, ist grundsätzlich gut – dabei dürfen wir aber nicht die Schutzmechanismen vergessen, die wir in mühsamen Verhandlungen für Mensch und Umwelt erkämpft haben“, so die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling. „Die Datenschutz-Grundverordnung war ein Meilenstein für Europa – an diesem Schutzschild für unsere Privatsphäre zu rütteln, setzt die Grundrechte der Menschen aufs Spiel.“ Dass die „Kommission auch noch die Verantwortung der Unternehmen beim Umgang mit kritischen Rohstoffen in Batterien verwässern“ wolle, sei „wirklich alarmierend“.