Rechtsextreme „Erklärung“ vor Stichwahl in Polen

Nach der Schicksalswahl in Rumänien sind alle Augen in der EU nun auf Polen gerichtet, wo am 1. Juni die Stichwahl um das Präsidentenamt stattfindet. Zwar ist unter den beiden Kontrahenten kein rechtsextremer Politiker. Als Königsmacher gilt aber dennoch der Rechtsaußen-Politiker Slawomir Mentzen. Für seine Wahlempfehlung stellt er Bedingungen – und offenbar will der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki diese erfüllen, um den ganz großen Sieg zu landen.