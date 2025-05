„Wir sind sicher noch nicht am Ende dieser Reise“

„Ich finde es sehr schön, dass ich euch durch den Abend führen darf, weil wir am Samstag Meister werden. Es ist also in Wahrheit mehr ein Vorglühen!“ Kabarettist Klaus Eckel, der dieses Mal als Moderator im Einsatz war, selbst ein glühender Austria-Anhänger ist, gab am Mittwoch beim violetten Mitgliederfest vor 2000 Fans in der Generali-Arena schon nach wenigen Sekunden die Richtung für den Ligashowdown vor. Für die Austria steht schließlich daheim in der letzten Runde gegen BW Linz sehr viel auf dem Spiel. Mit einem Sieg hat man Platz zwei fix. Feiert WAC bei Sturm ebenfalls einen Dreier, würden die Wiener sogar den Meisterteller in die Höhe stemmen.