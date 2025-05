Hoffnung Favoriten: Wien soll nicht Ankara werden!

Die Hauptstadt als Zentrum fußballerischer Höchstleistungen? Dank wirtschaftlich guter Voraussetzungen oft möglich, aber kein Selbstläufer! In Österreich gab es seit 2008 genau einen Meistertitel für Wien – 2013 triumphierte die Austria unter Trainer Peter Stöger. Seither heißt es: bitte warten! Mit fremder Hilfe könnte die titellose Serie am Samstag enden – während die Fans in anderen Hauptstädten noch viel länger auf die Erlösung warten. Und in etlichen wohl auch noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, hoffen müssen.