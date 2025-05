Unterlegener Simion will Wahl annullieren lassen

Der unterlegene rechtspopulistische Präsidentschaftskandidat George Simion hat am Sonntag zwar seine Niederlage eingeräumt, doch nun will er den Urnengang in Rumänien annullieren lassen. Der Politiker der nationalistischen Partei AUR spricht von „unwiderlegbaren Beweisen“ für eine Beeinflussung aus dem Ausland.