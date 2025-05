„Habe gedacht, dass ich einen Gehirntumor habe“

Diese Aussage stammt aus einem „Sky“-Interview mit Kimberly Budinsky. In diesem erklärte sie auch ihre Herangehensweise als Spitzensportlerin: „Wenn man ein Ziel hat und was erreichen will, dann hilft kein Bitte und Danke. Das ist ein Kontrast zu meinem Medizinleben, wo ich Menschen helfen darf und für Menschen da bin.“