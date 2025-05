So fährt sich Elektro-Fahrschul-Lkw mit 666 PS

Benzinbrüder müssen jetzt stark sein, denn E-Mobilität ist mittlerweile auch in den heimischen Fahrschulen angekommen. Seit Jänner sind bei den Easy Drivers österreichweit fünf vollelektrische Lastwagen im Einsatz, zwei davon in Oberösterreich. Die „OÖ-Krone“ durfte einen davon am Standort Traun Probe fahren.