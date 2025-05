Opfer aus Drau „gefischt“: Ehrung für Lebensretter

Spektakuläre Szenen spielten sich in der Nacht zum 1. Mai in Villach ab: Wie berichtet, war eine 37-Jährige gegen 1.15 Uhr neben dem Radweg an der Draulände ausgerutscht und ins Wasser gestürzt. Die Frau konnte sich gerade noch an einem Gestrüpp festhalten und gegen die starke Strömung ankämpfen. Ein couragierter Augenzeuge eilte zu Hilfe – rutschte dabei allerdings selbst auf der steilen Böschung aus und fiel ebenfalls in die kalte Drau. Auch der 53-Jährige konnte sich gerade noch an einem Ast festhalten.