Rossini-Oper: KI im Kampf gegen Apfel und Armbrust

Ein großer Baum mitten auf der Bühne, Wilhelm Tell als Politiker und eine Welt, in der es neue Mächte gibt: Georg Schmiedleitner inszeniert im Linzer Musiktheater die Rossini-Oper „Guillaume Tell“ (Wilhelm Tell) als Vision in der Zukunft. Enrico Calesso dirigiert das Bruckner Orchester – ein Abend, der für heftige Diskussionen sorgt.