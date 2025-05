Was die KI sagt, wenn man fragt, wie alt man wird

Es könnte die Revolution in der Gesundheitsvorsorge sein: Forscher aus den USA und Deutschland entwickelten ein KI-gestütztes Computerprogramm, das die Sterblichkeit eines Menschen vorhersagen kann. Mittels eines automatisierten Verfahrens werden genaue Daten zur Körperzusammensetzung durch Ganzkörper-Magnetresonanztomografie (MRT) erhoben, um den Zustand von Organen und Gewebe zu analysieren. Das Ergebnis ist beeindruckend: Die künstliche Intelligenz erkennt in wenigen Augenblicken, wie hoch die Lebenserwartung des jeweiligen Patienten ist. Die in der Fachzeitschrift „eBioMedicine“ vorgestellten Resultate zeigen eine treffsichere Einschätzung des KI-Modells, was die Gesundheitsvorsorge präziser und personalisierter macht. Ein wertvolles Instrument, das Leben retten kann.