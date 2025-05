„Lückenhaft“: Harte Kritik an Gesundheitsakte ELGA

Rechnungshof sieht großes Verbesserungspotenzial

Während viele Ärzte von Anfang an gegen ELGA protestierten und sowohl administrativen Mehraufwand fürchteten, als auch vor Sicherheitslücken warnten, übte auch der Rechnungshof in seinem Bericht aus dem Herbst 2024 Kritik an dem millionenschweren Projekt. Es habe keine konkreten Ziele gegeben, was ELGA leisten solle. „Inkonsistent und nur schwer lesbar“ sei das zentrale Gesundheitstelematikgesetz, hieß es vom Rechnungshof. Die Regeln ließen so „unterschiedliche Interpretationen“ zu. Empfohlen wurde die Ausarbeitung einer bundesweiten eHealth-Strategie.