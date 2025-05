Säumel nach Pleite: „Es ist nichts passiert“

Stefan Kulovits (Rapid-Interimstrainer): „Ich glaube die Energie, die das Stadion aufgenommen hat, wie der Burgi verabschiedet worden ist, haben wir von der ersten Minute an auf den Platz gebracht. Wir haben ganz viel Spielkontrolle gehabt. Es war natürlich schon so, dass Sturm auch gute Chancen gehabt hat. Aber es ist das, was uns auch schon gegen die Austria zugute gekommen ist, dass das eine oder andere Mal das Quäntchen Glück auf unserer Seite war. Und brutale Effizienz, wenn wir dann vorne sind. Das war ausschlaggebend für den Sieg heute.“