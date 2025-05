Rice-Tor fixiert Champions-League für Arsenal

Spannung

Das Rennen um die weiteren Champions-League-Plätze – in England qualifizieren sich die Top fünf automatisch – wird erst in der letzten Runde am nächsten Sonntag entschieden. Newcastle liegt als Dritter nur einen Punkt vor dem Siebenten Nottingham Forest, der sich auch noch berechtigte Hoffnungen machen darf. Vierter ist Chelsea, Fünfter Aston Villa und Sechster Manchester City, das noch zwei Spiele ausständig hat.