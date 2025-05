Bankomat-Sprenger waren 20 Stunden verschwunden

Nach dem irren Coup in Gmunden (Oberösterreich) – vier Täter sprengten zuerst einen Bankomaten, raubten dann von Maturanten ein Fluchtauto – ging der gestohlene Pkw in einem Wald in Flammen auf, die „Krone“ berichtete. Die Täter sind weiterhin flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise zu den unbekannten Kriminellen.