„Jeder von uns weiß, was auf dem Spiel steht“

Die Derbypleite schmerzte im violetten Lager doppelt, wurde aber relativ schnell abgehakt. Viel Zeit zum Nachtrauern hat die Austria sowieso nicht. Als Dritter reist man am Sonntag nach Wolfsberg, mit einem Sieg würde Violett wieder auf Platz zwei klettern und hätte somit den Vize-Titel in der letzten Runde gegen BW Linz selbst in der Hand. Der Zweite legt in der zweiten Qualirunde der Champions League los – scheitert man dort, geht’s in der dritten Qualirunde der Europa League weiter, bei erneutem Ausscheiden wartet das Play-off in der Conference League. Übersteht Austria also eine Runde, sind die Veilchen fix in einer internationalen Gruppenphase vertreten. Was zurzeit aber (noch) ein violetter Wunschgedanke ist, die Gegenwart heißt WAC. „Das ist der härteste Gegner, der jetzt auf einen warten kann“, weiß auch Kapitän Manfred Fischer.