155 Jahre voller Geschichte(n) und Skandale

Dass Society-Legende Richard Lugner seine Opernballgäste über Jahrzehnte hinweg nur im Grand Hotel neben der Oper einquartierte, lag nicht nur an der Nähe zum Ballgeschehen, sondern auch an Tradition: Seit der Eröffnung 1870 gaben sich im Haus am Kärntner Ring Adel, Künstler und Promis die Klinke in die Hand.