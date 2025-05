Einer dieses Quartetts ist heute Multimillionär

Fast auf den Tag genau vor zwölf Jahren gewann Sepp Straka am 19. Mai 2013 die Amateurwertung der Gösser Open in Maria Lankowitz. Heute ist er Golfprofi, vierfacher Turniersieger auf der PGA Tour und Multimillionär. Allein für seinen Sieg in Philadelphia vergangene Woche gab es 3,2 Millionen Euro Preisgeld. Ohne seinen Zwillingsbruder Sam wäre Sepp aber nie so gut geworden.