Jetzt sprechen Moskau und Kiew miteinander

Putin hat nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Mark Rutte bei der Besetzung seiner Delegation für die Gespräche mit der Ukraine nicht die richtige Entscheidung getroffen. „Ich denke, Putin hat einen Fehler gemacht, indem er eine Delegation auf niedriger Ebene entsandt hat – angeführt von diesem Historiker, der bereits 2022 an den Gesprächen beteiligt war.“ Der Ball liege jetzt eindeutig in seinem Spielfeld. Putin wisse, dass er in Schwierigkeiten stecke.