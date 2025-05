Sane will sich selbst ein- und Müller auswechseln

Der Reihe nach: Sane saß im letzten Saisonspiel der Bayern in Hoffenheim von Beginn an auf der Bank. Dort hatte er offenbar viel Zeit. So viel, dass in seinem Kopf allerhand Ideen sprießten. Etwa die folgende, die er gleich in die Tat umsetzte: Sane schnappte sich die Anzeigentafel vom Schiri-Assistenten und aktivierte sie. Auf die eine Hälfte der Tafel spielte er in Rot die Zahl 25 an, auf der anderen in Grün die Zahl 10. Hieß übersetzt in die Fußballersprache: Legende Thomas Müller sollte raus und er, Sane, rein ins Spiel Und das noch vor Anpfiff. Die Szene verfolgte Thomas Müller, im Spielertunnel auf den Einlauf aufs Feld wartend, via TV mit und amüsierte sich. Lachend lief er noch vor Anpfiff zum Kollegen Sane, um mit ihm abzuklatschen und sich gemeinsam zu zerkugeln.