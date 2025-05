Wer oder was ist meine Frau?, fragt der „Prügler“

Tote Eltern und eine Prostitierte

Kennen- und lieben gelernt hat er die Rumänin in Wien. Nach zwei Jahren stellte sich heraus, dass sie aus Ungarn kommt und ganz anders heißt. „Sie hat schon damals gelogen.“ Die Eltern und der Bruder seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen; Monate später hieß es, sie sei von der Mutter weggelegt worden und in einem Waisenhaus aufgewachsen; die Oma habe sie als Vierjährige in die Donau geworfen; Freunde hätten sie als Prostituierte verkauft; man habe bitte dringend ins Burgenland übersiedeln müssen, weil es in Wien Morddrohungen gegen sie gegeben habe.