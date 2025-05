US-Regierung sieht in Muschelfoto Mordkomplott

Was heißt das?

Umgangssprachlich wird „86“ in den USA gerne mit „loswerden“ oder „fallen lassen“ gleichgesetzt. In der Gastroszene wird die Zahl als Synonym für „wegwerfen“ oder „stornieren“ verwendet. Eine Legende im „Urban Dictionary“ besagt, dass der Begriff in einem New Yorker Flüsterlokal während der Prohibition geprägt wurde. Wenn die Polizei anrückte, sollten Gäste das illegale Lokal Richtung „86 Bedford Street“ verlassen. Der damalige Zuruf: „86 everybody!“ Schnell raus hier.