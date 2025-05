Frau verletzt und beraubt: 2 Grazer ausgeforscht

Zwei Fußball-Rowdys sind in Graz von der Polizei ausgeforscht worden: Die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren sollen am 4. April im Umfeld eines Bundesliga-Spiels des SK Sturm gegen den SK Rapid Wien bei der Stadion-Tiefgarage auf gegnerische Fans – darunter eine 22-jährige Frau - losgegangen sein, sie verletzt und beraubt haben. Die Einsatzgruppe „SGS – Szenetypische Gewalt Sport“ nahm am Montag die Verdächtigen fest. Einer von beiden war teilweise geständig, hieß es am Dienstag seitens der Polizei.