Falscher Lehrer unterrichtete 15 Jahre an Schulen

Es erinnert fast ein bisschen an den deutschen Kinohit „Fack ju Göhte“: 15 Jahre lang unterrichtete ein 48-Jähriger an Schulen in Oberösterreich Deutsch und Sport – und das alles mit einem gefälschten Diplomzeugnis. Draufgekommen ist man dem Schwindler nur, weil er seine Geldbörse mit mehreren gefälschten Ausweisen verloren hatte.