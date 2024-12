Altstadt-Konzerte: Wanda rocken den Residenzplatz

Lang, lang ist es her! Im Juni 2016 verwandelte Kultsänger Herbert Grönemeyer die Salzburger Altstadt in einen pulsierenden Konzertsaal. Kaum jemand hätte damit gerechnet, dass dies das bislang letzte Musikkonzert am Residenzplatz sein sollte – hatten doch in der Vergangenheit schon Granden wie Falco, Tina Turner, Joe Cocker, Lenny Kravitz oder Pearl Jam bei ihren Gastspielen die Innenstadt zum Beben gebracht, stets Tausende Besucher angelockt.