Residenzplatz-Konzert ist schon ausverkauft

Eine lange musikalische Zwangspause in der Salzburger Innenstadt findet damit ein Ende. Zuletzt heizte im Juni 2016 der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer tausenden begeisterten Zusehern am Residenzplatz ein. Auch Granden wie Tina Turner, Falco oder Joe Cocker traten bereits in der Altstadt auf. „Wir wollen hier wieder etwas aufbauen“, betont Semmler. Die Termine für die Konzerte für das nächste Jahr hat man bereits fixiert. Wer am 29. und 30. Mai 2026 am Residenzplatz auftreten wird, ist allerdings noch geheim.