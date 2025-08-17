Führerscheinloser Drogenlenker geschnappt

Am Donnerstag hat die Vorarlberger Polizei in Zusammenarbeit mit der Verkehrsabteilung und einem Polizeiarzt in den Bezirken Feldkirch und Bludenz Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Im Fokus standen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und die Fahrtauglichkeit der Lenkerinnen und Lenker.
Die Bilanz der Kontrollen: Zwei Lenker mussten ihren Führerschein abgeben, drei weitere waren überhaupt nicht im Besitz eines solchen. Zwei Fahrzeuglenker werden wegen Verstößen nach dem Suchtmittelgesetz an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.
Neun Fahrzeuge befanden sich in einem verkehrsgefährdenden Zustand – die Kennzeichen wurden abgenommen. Sieben weitere Fahrzeuge müssen einer verpflichtenden TÜV-Überprüfung unterzogen werden. Insgesamt wurden 55 Anzeigen erstattet und 15 Organmandate eingehoben.
Drogenlenker ohne Schein und Pickerl
Besonders gravierend war der Fall eines Lenkers, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß, keinen Führerschein hatte und dessen Autopickerl seit zwei Jahren abgelaufen war. Dem nicht genug, hatte er auch einen Beifahrer im Auto sitzen. Auch in diesem Fall wurde von den Beamten das Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.