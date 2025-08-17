Führerscheinloser Drogenlenker geschnappt

Drogenlenker ohne Schein und Pickerl

Besonders gravierend war der Fall eines Lenkers, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß, keinen Führerschein hatte und dessen Autopickerl seit zwei Jahren abgelaufen war. Dem nicht genug, hatte er auch einen Beifahrer im Auto sitzen. Auch in diesem Fall wurde von den Beamten das Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen.