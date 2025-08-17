Vorteilswelt
Schwerpunktkontrollen

Führerscheinloser Drogenlenker geschnappt

Chronik
17.08.2025 13:45
Die Polizei war am Donnerstag im Süden Vorarlbergs sehr präsent.
Die Polizei war am Donnerstag im Süden Vorarlbergs sehr präsent.(Bild: P. Huber)

Am Donnerstag hat die Vorarlberger Polizei in Zusammenarbeit mit der Verkehrsabteilung und einem Polizeiarzt in den Bezirken Feldkirch und Bludenz Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Im Fokus standen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und die Fahrtauglichkeit der Lenkerinnen und Lenker.

Die Bilanz der Kontrollen: Zwei Lenker mussten ihren Führerschein abgeben, drei weitere waren überhaupt nicht im Besitz eines solchen. Zwei Fahrzeuglenker werden wegen Verstößen nach dem Suchtmittelgesetz an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Neun Fahrzeuge befanden sich in einem verkehrsgefährdenden Zustand – die Kennzeichen wurden abgenommen. Sieben weitere Fahrzeuge müssen einer verpflichtenden TÜV-Überprüfung unterzogen werden. Insgesamt wurden 55 Anzeigen erstattet und 15 Organmandate eingehoben.

Drogenlenker ohne Schein und Pickerl
Besonders gravierend war der Fall eines Lenkers, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß, keinen Führerschein hatte und dessen Autopickerl seit zwei Jahren abgelaufen war. Dem nicht genug, hatte er auch einen Beifahrer im Auto sitzen. Auch in diesem Fall wurde von den Beamten das Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen. 

