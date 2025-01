Trump beruft „Grumpy Old Men“ als Hollywood-Retter

„Alter, was hat er sich denn dabei gedacht?“ Dieser Gedanke schoss so manchem in Hollywood durch den Kopf, als die Nachricht durchsickerte, dass der neue Präsident die Branche mit einem Trio von Oldie-Stars retten will. Denn Donald Trump kündigte auf seinem Truth Social an, dass er Jon Voight, Mel Gibson und Sylvester Stallone als „Sonderbotschafter“ nach Kalifornien schicken will.