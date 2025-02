AfD mit Plakatspende aus dem Ländle nicht happy

Mit 2,35 Millionen Euro könnte man allerlei schöne Sachen anstellen – ein Haus in der Toskana kaufen zum Beispiel, ein wertvolles Gemälde, für Exzentriker böte sich ein Flug ins Weltall an. Was man natürlich ebenfalls machen kann: Der rechtsextremen AfD in Form einer Sachspende 6395 Wahlplakate zukommen lassen, weil man verhindern will, dass die Ukraine mit deutschen Taurus-Raketen aufmunitioniert wird. So geschehen bekanntlich im Fall des Unternehmers Gerhard Dingler, der über einige Jahre Geschäftsführer der Vorarlberger FPÖ war.