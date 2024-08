Zigaretten plus „Dampfen“ ist ganz schlecht

„Für Nikotinbelastung durch die Benutzung von elektronischen Systemen (Vaping) wurde bereits eine Erhöhung der Gefahr von verschiedenen Lungenschäden gezeigt. Bisher war aber der Einfluss des ,Dampfens‘ auf das Lungenkrebsrisiko unbekannt“, schrieben vor kurzem Randall Harris und seine Co-Autoren vom Comprehensive Cancer Center der Universität des US-Bundesstaates Ohio in Columbus im „Journal of Oncology Research and Therapy“.