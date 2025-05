„Keiner weiß, was die weißen Elefanten machen“

Freiheitliche kritisieren Gehaltsklassen

Die FPÖ hält fest, dass viele Mitarbeiter unter teils herausfordernden Bedingungen „eine hervorragende Arbeit“ leisten. „Wie die Situation ist, zeigt ja auch, dass 28 Prozent binnen vier Jahren wieder gehen. Das muss einem als Arbeitgeber auch zu denken geben“, sagt GR Rudi Federspiel, der weiter kritisiert: „Problematisch sind die hohen Gehaltsklassen. In den Leitungsfunktionen wurden in nur vier Jahren 80 Prozent ausgetauscht. Und man kann sich denken, dass die Stellen nicht gerade an Bürgermeisterkritiker gegangen sind.“