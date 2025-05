Es löhnt ja eh der Steuerzahler

Vielleicht wäre ein Blick in die Landeshauptstadt hilfreich. Konkret ins Innsbrucker Rathaus. Dort stieg der Personalstand von 1493 im Jahr 2018 auf 1856 Dienstposten im Jahr 2024 an. Ein Plus von 24,3 Prozent. Passieren durfte diese „Vermehrung“ unter dem damals dafür verantwortlichen Ex-Grün-Bürgermeister Georg Willi. Der Jubel ob dieses Anstieges hält sich freilich außerhalb des Rathauses eher in Grenzen. Vor allem, weil diese ganzen neuen Posten ja irgendwer bezahlen muss. Aber vielleicht lautete das Motto von Willi ja: „Was scheren mich die vielen neuen Posten, ich zahle sie ja nicht, die hohen Kosten“.