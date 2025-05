Stadtmagistrat Innsbruck immer größer und teurer

Auf die Gruppe der Lehrer und Kindergärtner entfällt dabei nur ein geringer Teil: Hier betrug der Zuwachs lediglich 12 Prozent, während es bei den anderen Verwendungsgruppen (A bis E) 34,5 Prozent waren. Auffallend: Besonders dort, wo es für die Stadt am teuersten ist bzw. in Zukunft wird, nämlich bei den Akademikern (Gruppe A), ist die Quote am höchsten. Der A-Anteil stieg von 105 auf 168 Personen – ein Plus von 60 Prozent. Bei der zweithöchsten Verwendungsgruppe B waren es 25,3 Prozent. Leitungsfunktionen im Stadtmagistrat werden vorwiegend mit Personen der Gruppen A und B besetzt.