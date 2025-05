Vom fernen Afrika auf den „Monte Cassino“ von NÖ

Weltoffener Hirte

Was er am „Monte Cassino“ Niederösterreichs mit der Hilfe Gottes hütet, ist die Seelenheimat von 32 Mönchen, die nach der Regel des Heiligen Benedikt leben, aber auch der Arbeitsplatz von derzeit 101 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Neben dem spirituellen Erbe, das vor 922 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, muss der weltoffenen Patrick Schröder aber auch die wirtschaftlichen Belange im Kopf haben. Diese wurzeln im Weinbau, der Forstwirtschaft und auch dem Tourismus. Was all diesem Wirken zugrunde liegt, beschreibt Patrick Schröder, dessen Familiengeschichte sich in Irland wiederfindet, berührend einfach: „Die Suche nach einem sinnerfüllten Leben ist die Sehnsucht aller Menschen, damals wie heute. Jeder kann bei uns eine spirituelle Heimat finden.“