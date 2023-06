Bärenschützklamm: Schäden noch größer als erwartet

48 Hubschrauberflüge an nur einem Tag

Bei 48 Hubschrauberflügen an einem einzigen Tag wurden viele Baumaterialien in die Klamm eingeflogen. Nun werden in luftiger Höhe die Verankerungen für die geplanten zehn Stahlnetze gebohrt. Erst wenn diese Sicherungen angebracht sind, können die Alpenvereins-Mitglieder beginnen, die Steiganlagen wieder in Stand zu setzen.