„EU muss Feldzug gegen Artenschutz beenden“

Ergebnisse wurden bei dem Presse-Termin am Mittwoch im Hefterhof in Salzburg noch nicht präsentiert. „Es war ein Informations-Austausch. Wir erarbeiten nun einen Bericht“, ließ der Vorsitzende wissen. Ein Besuch in einem Almgebiet wurde wegen der drohenden Maul- und Klauenseuche abgesagt. Plädiert wird auch für eine Vereinfachung der Wolfverordnungen, die in Österreich Ländersache ist.