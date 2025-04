Urteil ist da! Grassers letzte Wochen in Freiheit

Auch Michael Dohr, der Anwalt des zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilten Walter Meischberger, bestätigt, dass die Urteile ausgefertigt wurden. Er rechnet damit, dass der Richter den Brief zum Haftantritt in der kommenden Woche zustellen wird. Darin ist auch die Justizanstalt vorgegeben, in der die Gefängnisstrafe anzutreten ist. Ainedter geht davon aus, dass dies bei Grasser im „Ziegelstadl“ in Innsbruck der Fall sein wird, zumal sein Mandant in Kitzbühel wohne.