Blackout, Grasser-Haft und Brise Humor

Welche Ursache könnten die rätselhaften Stromausfälle in Spanien und Frankreich haben und was lernen wir darauf? Gesundheitsexperten warnen, dass die USA kurz vor einer Vogelgrippe-Pandemie stehen. Außerdem: Politische Korrektheit und Humor - was ist im Kabarett noch erlaubt? Darüber sprechen wir mit unserem Studiogast, Kabarettistin und Schauspielerin Isabell Pannagl. Das alles in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.