500 Briefe und ein neues Haus für Stefan Zweig

Dem aber nicht genug: Die zentralen Salzburger Forschungsstellen zum Wirken des Literaten bekommen in Salzburg ein gemeinsames Dach über dem Kopf. Nach dem Scheitern eines Museums in der nunmehrigen Porsche-Villa am Kapuzinerberg, ziehen Stefan-Zweig-Zentrum und Literaturarchiv künftig in die Neue Residenz. Mit „Stefan Zweig Haus“ erhalten beide zudem einen neuen Namen. „Mitte nächsten Jahres soll die Eröffnung stattfinden“, so Leiter Werner Michler.