Stimmenauswertung: Die U6 hat Angst vor der ÖVP

Kaum jemand fährt auf ÖVP ab

Die Wahlauswertung von Foresight zeigt deutlich: Wer die Linie U6 nimmt, steigt selten bei der Volkspartei ein. Vom rot dominierten Floridsdorf bis ins rot-blaue Siebenhirten führt die Linie durch Bezirke, in denen Rot und Blau den Ton angeben. In den wenigen Abschnitten, in denen sich die politische Farbe wechselt – etwa in Währing oder der Josefstadt -, rücken allenfalls die Grünen an die Sozialdemokraten heran. Türkise Akzente bleiben hingegen Fehlanzeige. Mahrer selbst hat zur U6 ein langes, persönliches Verhältnis: Als Kind blickte er von der Burggasse aus täglich auf die alte Stadtbahn. Später fuhr er als junger Polizist auf dem Gürtel Streife. Heute sieht er vor allem Probleme: „Man merkt Drogenhandel, man merkt Aggressionen zwischen einzelnen Gruppen. Das macht mir Sorgen“, so der ehemalige Landespolizeivizepräsident.