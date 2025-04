Beach & Surf: Voll auf einer Wellenlänge

Alle, die mitreißende Action, Sonne, Sommer-Feeling und erfrischende Getränke lieben, sind beim „Beach & Surf“-Fest in Neusiedl am See genau richtig. Wenn sich heute um 14 Uhr die Tore öffnen, wird sich das Strandbad in ein abwechslungsreiches Event-Areal mit Sport, Kulinarik und viel Musik verwandeln. „Für die Besucher ist der Eintritt am ersten Tag kostenlos und als Draufgabe lassen sich unsere österreichischen Surfstars hautnah erleben“, kündigt Veranstalter Daniel Hupfer an.