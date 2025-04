Mit überschüssigem Strom kann man nun Armen helfen

Immer mehr Österreicher rutschen in die Armut ab. Das zeigen auch aktuelle Zahlen der EU-SILC-Befragung. Laut diesen leben bei uns 336.000 in Armut, 17 Prozent, also 1,53 Millionen, gelten als armutsgefährdet – egal, ob nun durch den Verlust des Arbeitsplatzes, als Alleinerzieher oder weil die Pension nicht mehr fürs Leben reicht.