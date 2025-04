Besuchereinbruch: Tourismus hofft jetzt auf Sommer

In Kärnten nächtigten nicht nur weniger ausländische Gäste (-12,1 Prozent), sondern auch weniger Einheimische (-5,7 Prozent). Neben Österreichern und Deutschen Urlauben in Wintersaison vor allem Ungarn, Tschechen und Polen bei uns. „Kärnten ist bis auf wenige Ausnahmen aber einfach kein Wintersportparadies mehr“, heißt es aus Tourismus-Kreisen. Zudem fehlte heuer in vielen Regionen der Schnee.