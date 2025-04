Wiens neue Ballett-Chefin mit großer Vergangenheit

Sie haben als Tänzerin erst vor Kurzem aufgehört. Werden Sie tatsächlich kein einziges Mal mit Ihrer neuen Kompanie auftreten?

Nein, nein, nein (lacht). Es ist schwieriger, selten zu tanzen, als kontinuierlich. Ich liebe es zu coachen. Ich hatte in der Vergangenheit das unglaubliche Glück, mit den Größten zu arbeiten. All das muss an die neue Generation weitergegeben werden, die dieses Privileg nicht hatte. Dafür bin ich da.