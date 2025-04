Kein Ordnungsruf trotz Grenzüberschreitung

Natürlich war diese Grenzüberschreitung auch dem Wiener Wahlkampf geschuldet. Da will man auf den letzten Metern noch mit dem Thema Asyl punkten. Dahinter steht die begründete Sorge, dass eine falsche Einwanderungspolitik das Land an den Rand seiner Kapazitäten und die Bürger an die Grenzen ihrer Toleranz gebracht hat.