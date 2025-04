Brisante Pleite trifft SPÖ nur Tage vor Wien-Wahl

Eine Stiftungskonstruktion wie bei Benko

Wie im Fall Signa und René Benko wurden rechtzeitig vor der Pleite des Immo-Konzerns Imfarr Assets mit Millionenwert in die Familienstiftung „NfA“ verschoben. Diese steht im Besitz des Vaters des Imfarr-Firmengründers Nemat Farrokhnia. Auch das erinnert frappant an René Benko. Bei ihm ist es die „Ingeborg-Privatstiftung“, die offiziell seiner Mutter gehört, bei der die Ermittlungsbehörden aber davon ausgehen, dass diese Stiftung unter der vollen Kontrolle von Benko selbst steht. Und auch hier wird es für die Wiener SPÖ heikel, denn Ostermayer soll in genau dieser Stiftung tätig sein. Das dürfte für jede Menge politischen Sprengstoff sorgen.