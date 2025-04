Abschluss mit Kickl, aber ohne kirchlichen Segen

Finale mit altbekannten Tönen

Zum Schluss rief Nepp zum „Aufstehen“ gegen das „System Ludwig“ auf – ein Appell, der in FPÖ-Reden Tradition hat. Unterstützt von Herbert Kickl und weiteren Kandidaten endete die Veranstaltung, wie sie begonnen hatte: Laut, kämpferisch und mit dem Versprechen, Wien „wieder fair und sicher“ zu machen. Ob der Denkzettel, den Nepp ankündigte, am 27. April tatsächlich ausgestellt wird, entscheiden nicht die Lautstärke am Stephansplatz, sondern die Stimmen in der Wahlurne.